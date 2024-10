Ufficiale Udinese-Lecce, le formazioni: Thauvin neanche in panchina. Lucca sfida Krstovic

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Udinese e Lecce, in programma per oggi alle 15. La notizia più importante riguarda i bianconeri di Runjaic, che devono rinunciare a Thauvin: il francese non va neanche in panchina e al fianco di Lucca ci sarà Brenner.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Zarraga, Karlstorm, Ekkelenkamp, Zemura; Brenner, Lucca. A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Davis, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Ebosse, Giannetti, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Ramadani, Coulibaly; Rebic, Krstovic, Dorgu. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Morente, Rafia, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Marchwinski, Hasa, Pierotti. Allenatore: Luca Gotti.