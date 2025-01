Ufficiale Udinese-Roma, le formazioni: subito titolare Rensch, Dybala out

Arrivano le formazioni ufficiali di Udinese-Roma, match delle ore 15 valido per la 22ª giornata di Serie A. Friulani che, rispetto al ko di Como, schierano Sava in difesa al posto dello squalificato Solet, e Zemura sulla corsia mancina anziché Kamara. In attacco torna, invece, titolare, Lucca in coppia con Thauvin. Giallorossi, invece, mandano subito in campo dal 1' Rensch in difesa. Dybala in panchina a favore di Balzanzi nel tandem di trequartisti completato da Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Tourè; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Selvik, Padelli, Sanchez, Kamara, Atta, Pafundi, Bravo, Kabasele, Ekkelenkamp, Pejicic. Allenatore: Runjaic.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, N'Dicka; Celik, Konè, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Cristante, Abdulhamid, Shomourodov, Hummels, Paredes, Soulè, Dybala, Dahl, Saelemaekers, Zalewski, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri.

I DIFFIDATI DELLA ROMA

Cristante, Mancini, Kone, Saelemaekers (rischiano di saltare il Napoli)