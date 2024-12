Un altro nome roboante al Como: Dele Alli da dopo Natale si allenerà con Fabregas

Dele Alli ripartirà dal Como. Svincolato dallo scorso primo luglio, il centrocampista inglese classe '96 non gioca da febbraio 2023 quando un infortunio rimediato con la casacca del Besiktas mise la parola fine alla sua avventura in Turchia. Da allora un lungo calvario, fatto di problemi fisici e ricadute, da cui oggi l'ex stella del Tottenham spera di uscirne tornano in campo con la casacca del Como.

Per ora Dele Alli inizierà solo ad allenarsi con la squadra allenata da Cesc Fabregas. A confermare ieri sera la notizia è stato proprio l'allenatore spagnolo: "Potrebbe allenarsi con noi da dopo Natale, ma solo per aiutarlo a prendere un po' di forma".