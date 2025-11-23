Un erroraccio di Giovane regala la vittoria al Parma, che batte 1-2 il Verona

TuttoNapoli.net
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-2 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Parma, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Nel primo tempo la sbloccano gli ospiti con Mateo Pellegrino che ancora una volta di testa la mette dentro con Montipò a terra, nella ripresa pareggiano gli scaligeri con la palla che letteralmente rimbalza adosso a Giovane e finisce in porta. Poi però, lo stesso calciatore brasiliano fa un retropassaggio suicida, un erroraccio che diventa un assist per Pellegrino che con un pallonetto sigla il definitivo vantaggio.