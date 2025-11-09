Un gol per tempo: l'Inter stende la Lazio e raggiunge la Roma in vetta

L’Inter batte la Lazio 2-0 e conquista tre punti fondamentali che le permettono di agganciare la Roma in vetta alla classifica. La squadra di Chivu parte fortissimo e sblocca il match già al 3’ con Lautaro Martinez, bravo a colpire di destro su assist di Bastoni. I nerazzurri controllano il ritmo del gioco e continuano a spingere, trovando il raddoppio al 62’ con Bonny, servito da una grande combinazione tra Barella e Dimarco.

La Lazio prova a reagire con Zaccagni, Isaksen e Pedro, ma la difesa interista e Sommer rispondono con sicurezza. Nel finale, Mario Gila sfiora il gol con un colpo di testa che si stampa sul palo, mentre l’Inter gestisce con maturità grazie anche all’ingresso di Zielinski e Pio Esposito. Il 3-0 del polacco viene annullato per un fallo di mano di Dimarco, ma il risultato non cambia: al triplice fischio, San Siro applaude una squadra solida, lucida e cinica, che conferma la propria candidatura al titolo.