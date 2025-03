Venezia, la ricetta di Candé: “Lukaku-Raspadori? Dobbiamo giocare insieme, da squadra"

Il difensore del Venezia, Fali Cande, è stato uno dei protagonisti dell'incontro fra tifosi e calciatori "Meet the team" di oggi: "E' molto bello avere il contatto con la nostra tifoseria, sentire il loro affetto oggi".

Soddisfatto delle tue prime partite con il Venezia?

"Sono soddisfatto delle prime partite fatte con il Venezia, penso che anche come squadra stiamo giocando bene, un buon calcio. Ci auguriamo di migliorare continuando a lavorare così, c'è ancora tanto da fare, questa è la cosa più importante, continuando su questa strada".

Ti troverai di fronte giocatori in forma come Raspadori e Lukaku contro il Napoli.

"Per affrontare giocatori come loro dobbiamo giocare insieme, da squadra, non solo come singoli, la chiave del difendere bene è fare le cose da squadra, essere uniti e compatti".

Il Venezia ha subito solo un gol nelle ultime 3 sfide.

"In queste partite abbiamo migliorato la compattezza difensiva, stringendoci sempre di più, compattandoci, questo è un po' il segreto del fatto che nelle ultime partite abbiamo preso meno gol. Stiamo ancora imparando e stiamo cercando di migliorare partita dopo partita. In questo sistema difensivo che non prevede l'aggressione ed il pressing a tutto campo, ma stiamo lavorando molto sulla compattezza della linea difensiva".

Quanto sono importanti i tifosi per voi ora?

"Siamo al rush finale di questo campionato, è molto importante per noi sentire i tifosi vicini che ci incitano, è fondamentale sentire il nostro supporto. Sono stati con noi nelle ultime trasferte e sappiamo che saranno numerosi anche domenica al Penzo contro il Napoli".