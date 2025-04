Venezia, Zerbin: "Tiferò Napoli contro l'Empoli, lì ho passato un bel periodo..."

Alessio Zerbin, centrocampista del Venezia in prestito dal Napoli, è intervenuto in conferenza stampa a seguito della vittoria nello scontro salvezza contro il Monza. Di seguito un estratto.

Quanto è importante questa vittoria?

"Era fondamentale, troppo importante, non era una partita facile per nulla, non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, anche perché in queste partite la palla pesa anche di più".

Il gol vi ha sbloccati?

Sicuramente il gol era un nostro piccolo problema, se si può chiamare piccolo, sono contentissimo per Daniel. Se lo merita tantissimo.

Nel tuo destino ci sarà il Napoli che affronterà l'Empoli. Hai chiesto un favore agli ex compagni?

"Hanno bisogno di vincere, se ci fanno un favore meglio, ma non dobbiamo guardare le altre, avendo passato un bel periodo al Napoli farò il tifo per loro indipendentemente dall'Empoli".