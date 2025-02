Ufficiale Verona-Atalanta, le formazioni: esordio in campionato per Posch. Samardzic titolare

Seconda partita della ventiquattresima giornata di Serie A in programma alle 15, con l'Hellas Verona e l'Atalanta che si sfideranno al Bentegodi. Prima partita da titolare per Cheikh Niasse, dopo l'esordio contro il Monza, tra le fila degli scaligeri, mentre Gian Piero Gasperini ha scelto Posch, insieme a Hien e Djimsiti, in difesa. In attacco spazio a De Ketelaere e Samardzic, che supporteranno Retegui.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Hellas Verona e Atalanta.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Bernede, Niasse, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Faraoni, Valentini, Lambourde, Lazovic, Okou, Kastanos, Dawidowicz, Ajayi, Cisse. Allenatore: Paolo Zanetti.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. A disposizione: Rossi, Vismara, Toloi, Sulemana, Pasalic, Bellanova, Ruggeri, Cassa, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Obric. Allenatore: Gian Piero Gasperini.