Ufficiale Verona-Bologna, le formazioni: Zanetti esclude Giovane, c'è Orsolini

vedi letture

Allo stadio Bentegodi va in scena Verona-Bologna, penultima delle quattro gare da recuperare per via della Supercoppa, relative alla 16esima giornata di Serie A. Sono starte diramate le formazioni ufficiali della sfida. Paolo Zanetti sceglie Sarr e Orban per l'attacco.

Sorprende l'assenza di Belghali anche dalla panchina, nonostante fosse stato convocato dopo il rientro dalla Coppa d'Africa: a destra adattato Niasse. Spazio ad Al Musrati con Serdar e Bernede a centrocampo. C'è Bradaric sulla sinistra, mentre in difesa data l'assenza di Bella-Kotchap tocca a Nelsson al centro, con Unai Nunez e Valentini. Vincenzo Italiano invece punta su Orsolini, Odgaard e Dominguez dietro a Castro. In mediana Freuler e Pobega. In difesa ci sono Heggem e Vitik, con Holm e Miranda sui due esterni. Ecco di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Verona-Bologna

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Niasse, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Giovane, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Isaac, Gagliardini, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

A disposizione: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana, Fabbian

Allenatore: Vincenzo Italiano