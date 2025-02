Verona corsaro, harakiri Monza: veneti vittoriosi 1-0 grazie ad un autogol

Vittoria importantissima in chiave salvezza quella del Verona, per 1-0 sul campo del Monza. 3 punti che consentono agli scaligeri di allontanarsi dalla zona retrocessione e sconfitta che affonda ancora di più i brianzoli dell'ex Bocchetti.

Il racconto del match

Novità per quanto riguarda entrambi gli schieramenti, sia dall'inizio che a gara in corso visti i tanti movimenti di mercato degli ultimi giorni. Nel Monza debutta dal primo minuto Lekovic, che aveva già collezionato i suoi primi scampoli di gara lunedì contro il Genoa. Pomeriggio da incubo per il difensore ex Stella Rossa che, al minuto 13', realizza l'autogol che sblocca il match e di fatto lo decide. Debutta anche Palacios, appena arrivato dall'Inter, così come l'ex laziale Castrovilli entrando nel corso della sfida. Anche l'Hellas mette in mostra un nuovo arrivato dal mercato e cioè Niasse che, al minuto 57', fallisce l'opportunità di chiudere il match calciando alto a due passi da Pizzignacco. Nonostante un paio di altri errori sotto porta della formazione di Zanetti, i padroni di casa non ne approfittano per trovare quantomeno il pari. L'occasione migliore capita a Dany Mota, che fallisce di poco sugli sviluppi di un angolo. Il Verona può dunque esultare, mentre il Monza vede il traguardo salvezza farsi sempre più utopico.