Verona, goleada a meno di un mese dall'esordio col Napoli: 7-1 al Rovereto

vedi letture

Gli scaligeri nel ritiro di Folgaria affrontano il Rovereto (formazione di Eccellenza).

Seconda uscita pre-stagionale per l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, primo avversario del Napoli di Conte in campionato il 18 agosto. Gli scaligeri nel ritiro di Folgaria affrontano il Rovereto (formazione di Eccellenza). Cambia qualcosa il tecnico vicentino rispetto all'undici sceso in campo con la Top 22 Dilettanti. 4-2-3-1 con Tchatchoua, Magnani, Coppola e Frese davanti a Montipò; Belahyane e Serdar in mezzo, Harroui tre-quartista con Tavsan e Mitrovic sugli esterni alle spalle di Mosquera, riferimento offensivo centrale.

Primo tempo in cui un Verona fisiologicamente imballato dai carichi di lavoro muove il pallone con il Rovereto che, ben messo in campo, trova prima una gross occasione con Salvaterra che gira verso la porta in area dopo una sgasata di Bonilla sulla sinistra trovando la risposta di Montipò, per poi andare in vantaggio al 39' con un bolide da fuori di Pataoner. Dopo lo svantaggio l'Hellas si ricompatta trovando il pari poco prima del duplice fischio con un tiro-cross dalla destra di Tchatchoua che finisce in porta sporcato dalla deviazione di un difensore. All'intervallo è 1-1.

Seconda frazione di gioco più distesa per il Verona, Zanetti manda in campo tutto il resto della truppa con Mosquera che trova prima il 2-1 su rigore, poi firma anche la doppietta che vale il tris con un sinistro in progressione. C'è poi spazio anche per Dani Silva , destro dal limite in buca d'angolo per il poker e Cissè , colpo di testa nell'area piccola su assist al bacio con la "trivela" di Lazovic per la cinquina e destro a giro da poco oltre il limite per il 6-1; infine trova gloria anche il giovane Ajayi con il definitivo 7-1.

HELLAS VERONA-ROVERETO 7-1

Reti: 39' Pataoner, 43' Tchatchoua, 47' (rig.) e 55' Mosquera, 67' Dani Silva, 69' e 72' Cisse, 87' Ajayi

PRIMO TEMPO

HELLAS VERONA: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Frese; Belahyane, Serdar; Tavsan, Harroui, Mitrovic; Mosquera

A disposizione: Toniolo, Berardi, Perilli, Ghilardi, Lazovic, Nwanege, Bragantini, Ceccherini, Dani Silva, Cisse, Ajayi, Dawidowicz, De Battisti, Luna

Allenatore: Paolo Zanetti

ROVERETO: Poli, Anzelini, Festi, Pedrotti, Dal Fiume N., Dal Fiume S., Salvaterra, Pataoner, Bonilla, Scremin, Manfredi

A disposizione: Manica, Dallavalle, Manfredi A., Neziri, Deimichei, Potrich, Frascaroli, Kotbi, Boschin, Giovanazzi, Jawad

Allenatore: Roberto De Donatis

SECONDO TEMPO

HELLAS VERONA: Perilli; Dawidowicz (dall'84' Nwanege), Ghilardi, Ceccherini; Mitrovic (dal 59' De Battisti), Dani Silva, Bragantini, Cisse, Lazovic; Ajayi, Mosquera (dal 59' Luna)

A disposizione: Toniolo, Berardi

Allenatore: Paolo Zanetti

ROVERETO: Manica, Pedrotti, Dal Fiume N., Dal Fiume S., Salvaterra (dal 79' Frascaroli), Pataoner (dal 77' Jawad), Bonilla (dal 68' Kotbi), Scremin, Bordini, Neziri (dall'87' Boschin), Deimichei

A disposizione: Dallavalle, Manfredi A., Potrich, Giovanazzi

Allenatore: Roberto De Donatis

Arbitro: Anna Frazza (Sez. AIA di Schio)

Assistenti: Marco Marchesin (Sez. AIA di Rovigo), Greta Pasquesi (Sez. AIA di Rovigo)

NOTE. Ammoniti: 41' Frese, 63' De Battisti.