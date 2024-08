Verona, obiettivo Bozenik per l'attacco. Ma per arrivare al polacco serve una cessione

L'Hellas Verona, primo avversario del Napoli in campionato, prova a rifonzarsi in vista dell'esordio in campionato. In cima alla lista dei desideri del ds Sogliano c'è Robert Bozenik, ma la somma chiesta dal Boavista per l'attaccante polacco sembra essere al momento fuori portata per il budget gialloblù.

Un aiuto può arrivare da una cessione importante. In questo caso il predestinato sembrava essere l'argentino Cruz ma l'infortunio subito che lo terrà qualche mese lontano dai campi ha complicato la possibile trattativa. A riportarlo è Tuttohellas.