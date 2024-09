Ufficiale Verona-Torino, le formazioni: Zanetti in emergenza, con Zapata c'è Sanabria

L'Hellas Verona per archiviare rapidamente la sconfitta rimediata sul campo della Lazio e ripartire subito. Il Torino, ancora imbattuto in questo campionato, per dare continuità all'ottimo avvio di stagione ma ritrovare i tre punti dopo lo 0-0 interno con il Lecce. Al Bentegodi gli scaligeri ospitano i granata in una partita che si preannuncia molto interessante anche dal punto di vista tattico.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Verona è emergenza e Paolo Zanetti propone il 3-4-2-1 con Dawidowicz, Coppola e Magnani in difesa. In mediana spazio a Belahyane e Dani Silva, sulla trequarti Sarr e Kastanos alle spalle di Tengstedt. Dall'altro lato Paolo Vanoli cambia la spalla di Zapata: non c'è Adams, spazio a Sanabria. In difesa torna Maripan con Walukiweicz e Masina. Tameze, Ricci e Ilic in mediana.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Kastanos, Sarr; Tengstedt A disposizione: Perilli, Berardi, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Pedersen, Adams, Dembele, Coco, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Balcot, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli