Vicino al Napoli a gennaio, Biraghi ha convinto il Torino: pronto il riscatto

La Gazzetta dello Sport di oggi parla del futuro di Cristiano Biraghi, che sarà certamente ancora colorato di granata dopo questi primi ottimi mesi di esperienza a Torino: ciò che accadrà in estate, si legge, sarà una logica e naturale conseguenza di quanto dimostrato in campo dall'esterno italiano.

Il 3 febbraio, dopo essere ad un passo dal Napoli, il giocatore era arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito. L’affare concluso dal direttore tecnico, Davide Vagnati, prevedeva l’inserimento negli accordi di un’opzione di riscatto a favore del Toro per un importo fissato a un milione. Un diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo se Biraghi giocherà un certo numero di partite. Ma il Toro non aspetterà che raggiunga il numero necessario a far scattare l’obbligatorietà del riscatto. Il club è soddisfatto, procederà con l’acquisto a titolo definitivo. Il suo contratto, spiega il quotidiano, si allungherà fino al 30 giugno 2027.