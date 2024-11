Zaccagni giura amore eterno alla Lazio: "Da qui non intendo muovermi più"

"Da qui non intendo muovermi più". Dichiarazione d'amore da parte di Mattia Zaccagni nei confronti della Lazio, in un'intervista al Corriere dello Sport. L'esterno offensivo, capitano biancoceleste, prosegue: "Mi sono affezionato a questo club, ho anche la responsabilità della fascia. Mi sento di aiutare i ragazzi più giovani". Una fascia ereditata da Immobile: "Uno stimolo. Ciro è un grande giocatore, è un grande amico. Mi sento con lui, mi dà consigli. È anche il padrino di mio figlio Thiago".

I capitani, al di là di chi porti la fascia, di certo non mancano: "Marusic ha tanta esperienza. Ci sono Patric, Alessio, che è stato capitano del Milan. L’ha indossata Ivan. È una bella cosa. Sono sereno, chiunque la indossa la porta in alto". L'ex Verona prosegue con le sue dichiarazioni, che non possono che far piacere al popolo laziale: "È bello e coinvolgente vincere all’Olimpico, la Curva e tutti i tifosi trasmettono passione, voglia di indossare la maglia. C’è grande passione in campo. Giocare per la Lazio è diverso.

Ti fa stare dentro la passione dei tifosi. Ti porta a essere tifoso di questa storia e di questa maglia. La fascia la indosso e la indosserò a modo mio, con tutto me stesso. Futuro? Ho quasi trent’anni e cinque di contratto. Qui sta bene la mia famiglia, siamo contenti, per ora non ho altro futuro che la Lazio"