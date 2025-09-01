Ufficiale Zaniolo torna in Serie A, colpo last minute dell'Udinese: i dettagli

vedi letture

Nicolò Zaniolo torna in Serie A, colpo in extremis dell'Udinese che è riuscita a depositare il contratto del calciatore in Lega Serie A appena sei minuti prima della chiusura della sessione di calciomercato. L'ex Roma e Fiorentina arriva dal Galatasaray con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto intorno ai 6 milioni. La trattativa ha avuto delle complicazioni: i turchi chiedevano il 50% sulla futura rivendita - ostacolo poi superato alzando la cifra del riscatto - motivo per cui si è rallentato rischiando di far saltare l'affare.

Gianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, ai microfoni di TV12 ha commentato così l'arrivo di Nicolò Zaniolo: "Cos'è successo prima del gong con Zaniolo? Si potrebbe scrivere un libro sulle ultime tre ore, sono successe cose particolari. Lo abbiamo chiuso a 6 minuti dalla fine del mercato. È stato difficile e anche divertente, teniamoci il fatto che sono arrivati sia Zanoli che Zaniolo. Formula? È un prestito con diritto di riscatto, che a seconda di alcuni eventi può cambiare alcuni fattori. Quello che ci è piaciuto di Zaniolo è stata la sua fortissima determinazione di venire a Udine e questo fa la differenza. Ha dimostrato dedizione e chi viene a Udine deve averla. È l'anno del Mondiale e dovrà fare la differenza".