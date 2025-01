Zapata ko da ottobre, ma il Torino non ha un '9': Cairo vuole cedere il club e non investire

vedi letture

Paolo Vanoli può dormire sonni tranquilli? La risposta probabilmente è "non molto". Perché il suo Torino non è poi così lontano dalla zona retrocessione e oggi, all'Olimpico, si gioca una bella fetta di credibilità. Perché una sconfitta porterebbe i granata in piena lotta per la salvezza, togliendo ulteriore tranquillità a un ambiente che continua a essere molto elettrico. La contestazione contro Cairo è sempre più diffusa, nonostante il rinnovo di Ricci avesse portato timidi (molto timidi) segnali di miglioramento.

D'altro canto anche il tecnico, in conferenza stampa, lo ha fatto presente. "Ti stoppo subito. I nuovi quando arriveranno ci sarà conferenza: non commento nemmeno le parole del presidente, è inutile perdere tempo. Questa gara è fondamentale per noi, non posso perdermi in chiacchiere. Hanno parlato presidente e direttore, oggi sono concentrato sul campo. È un giocatore del Toro. Se deve entrare, è un giocatore del Toro. E' successo anche a Tameze: le chiacchiere le lascio agli altri. Un mese fa ho detto che mi serve il sostituto di Zapata, per il resto pensiamo al Cagliari. Spero che domani Tonny possa risolvere una grande partita".

Più che un non commento è un no comment, per chi spiegava come per il mercato ci fosse ancora tempo, sebbene il centravanti si sia infortunato oramai mesi fa. Il problema è uno: Cairo vuole vendere e non investire - anche perché Beto e altri costano parecchio e, con una cessione, il margine si sciuperebbe - sperando di potere incassare a breve. Il rischio, però, è anche quello di scottarsi. A riportarlo è TMW.