Zazzaroni su Yildiz: "Sospetto la Juve gli abbia dato la 10 per soddisfare lo sponsor"

vedi letture

Kenan Yildiz non convince. Non è in dubbio il suo talento ma la sua capacità di essere decisivo. Ancora zero gol in campionato. Ne parla Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale, con riferimento alla maglia che indossa, la numero 10.

"Non credo che la pesantezza della maglia lo aiuti a crescere meglio. Spero di sbagliarmi. Sospetto che l’assegnazione del numero dell’eccellenza appartenuto a Baggio e Del Piero, ma anche - per poco tempo - a Tevez e Pogba, sia stata fatta anche per accontentare lo sponsor Adidas che chiedeva una bella storia da raccontare e vendere, un personaggio sul quale poter eventualmente imbastire una campagna. Yildiz rispondeva a numerosi requisiti tra quelli richiesti: giovanissimo, talentuoso, faccia pulita. Ricorda in qualche modo un altro diciannovenne investito dello stesso ruolo, Alex Del Piero, titolare della 10 nella stagione ’94/95, ovvero subito dopo la cessione di Baggio al Milan".