Zero emozioni a San Siro, gara bloccata: Milan-Juve è 0-0 al 45'

Termina il primo tempo di Milan-Juventus, con il punteggio di 0-0. Davvero poche emozioni fin qui a San Siro.

Il primo squillo del match è di Cambiaso: l'ex Bologna entra in area da sinistra e serve al centro l'attivissimo Conceicao, che calcia di prima intenzione, ma trova l'opposizione di Theo Hernandez al 9'. Koopmeiners ci prova da fuori un minuto più tardi, ma prende solo l'esterno della rete. La Juve preme, il Milan si difende bene e nella metà campo avversaria giochicchia senza però riuscire a trovare l'imbucata. Per aspettare il primo tentativo del Diavolo, non è un caso, bisogna aspettare quindi il 38', quando Leao pennella un pallone vicino al secondo palo che Thiaw manda fuori di poco. Nient' altro da segnalare, se non che alla Vecchia Signora là davanti è mancato qualcosa. Senza Vlahovic c'era da aspettarselo.