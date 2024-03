Brutto stop per la Gevi Napoli Basket: azzurri mai in partita a Tortona

La GeVi Napoli Basket perde nettamente, 97-72, sul campo della Bertram Derthona Tortona.

La GeVi Napoli Basket perde nettamente, 97-72, sul campo della Bertram Derthona Tortona. La gara valida per la 22ª giornata di Serie A1 viene condotta fin dall'inizio dai piemontesi, che arrivano fino al +15 prima di chiudere 44-33 il primo tempo. Nella ripresa l'allungo definitivo, che non permette agli azzurri di rientrare in partita. In avvio dell'ultimo quarto, Napoli perde un colpo alla testa anche il capitano De Nicolao.

Napoli: Ennis 13, Pullen 13, Owens 11, Sokolowski 10, Brown 7, Zubcic 7, De Nicolao 5, Mabor 4, Lever 2, Ebeling, Bambe n.e., Sinagra n.e.