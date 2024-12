Dramma Napoli Basket! Decima sconfitta su 10 gare: azzurri sempre più ultimi

vedi letture

Continua la maledizione per il Napoli Basket, che dopo 10 giornate di campionato non riesce ancora a vincere una partita. Gli azzurri allenati da Valli Napoli lottano fino alla fine contro la Reggiana, ma devono rimandare ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. Reggio si impone 76-84 al Palabarbuto vincendo la sua quarta gara consecutiva in campionato, resta desolatamente all'ultimo posto con zero punti in classifica Napoli.