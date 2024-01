Ge-Vi Napoli Basket, che vittoria allo scadere! A Brindisi finisce 77-80

Il Napoli Basket prosegue con determinazione la sua striscia vincente, conquistando il quarto successo consecutivo. La squadra ha sconfitto Brindisi 77-80

TuttoNapoli.net

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Napoli Basket prosegue con determinazione la sua striscia vincente, conquistando il quarto successo consecutivo. La squadra ha sconfitto Brindisi in trasferta con un punteggio di 77-80, in una partita intensa e risolta solo negli ultimi istanti di gioco. La vittoria in trasferta è di grande importanza per la GeVi, che ora si prepara ad affrontare un trittico di sfide impegnative contro Bologna (fuori casa), Brescia (in casa) e Cremona (fuori casa), prima di concentrarsi sulla final eight di Coppa Italia.

Il protagonista indiscusso della partita è ancora una volta Jacob Pullen, che, con 5 punti segnati nel finale, regala due punti fondamentali alla squadra guidata dal coach Milicic. Pullen conclude la partita con un totale di 20 punti nel suo tabellino personale. Ennis contribuisce con 19 punti, mentre Sokolowski ne realizza 17.

IL TABELLINO - Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli Basket 77-80 (22-18, 42-39, 54-58)

BRINDISI: Morris 19, Laquintana 5, Sneed 11, Laszewski 8, Riismaa ne, Lombardi 3, Bartley 11, Bayehe 9, Johnson 6, Senglin 5, Guadalupi ne, Malaventura ne. Coach Sakota.

NAPOLI: Pullen 20, Zubcic 10, Ennis 19, De Nicolao, Owens 2, Brown 8, Sokolowski 17, Lever 4, Bamba ne, Mabor Dut Biar, Sinagra ne, Ebeling ne. Coach Milicic.