GeVi Napoli Basket alle Final Eight, Milicic: "Contro Brescia la chiave sarà cambiare tutto"

Domani sera parte l’avventura della Generazione Vincente Napoli Basket nella Final Eight Coppa Italia Frecciarossa 2024. La squadra di coach Igor Milicic affronta nei quarti di finale in gara secca, la capolista del campionato di Serie A Germani Brescia. L’incontro si disputerà alle ore 20:45 alla INALPI Arena di Torino. Un appuntamento importante per la Generazione Vincente Napoli Basket che ritrova il prestigioso palcoscenico della Final Eight di Coppa Italia dopo ben 17 anni. La vincente del quarto di finale tra la Germani Brescia e la Generazione Vincente Napoli Basket, affronterà in semifinale sabato 17 Febbraio alle ore 20:45, la vincente dell’altro quarto in programma domani tra la Virtus Segafredo Bologna e la UnaHotels Reggio Emilia. In campionato la Generazione Vincente Napoli Basket è stata sconfitta dalla Germania Brescia in entrambe le gare disputate.

Di seguito le dichiarazioni di coach: “”.