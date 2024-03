GeVi Napoli Basket sfiora l’impresa a Milano: sconfitta sulla sirena

La GeVi Napoli Basket perde di misura a Milano contro l'EA7 Emporio Armani 86-84.

La GeVi Napoli Basket perde di misura a Milano contro l'EA7 Emporio Armani 86-84. La squadra di coach Milicic priva di Brown, tenuto precauzionalmente a riposo per un fastidio al ginocchio destro, gioca una partita di grande intensità, e per una frazione di secondo non trova il canestro della vittoria con Zubcic che segna un attimo dopo il fischio della sirena.

Tabellino: Pullen 21, Ennis 19, Zubcic 17, Owens 10, Sokolowski 9, Lever 3, Mabor 3, De Nicolao 2, Ebeling, Bamba n.e., Grassi n.e.