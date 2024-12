Ufficiale Napoli Basket si affida al mercato per uscire dalla crisi: arriva una guardia americana

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta statunitense Malik Newman. La guardia di 191 cm, è nata a Shreveport il 21 febbraio 1997. Nativo di Shreveport, in Louisiana, muove i primi passi nel Mississippi State Bulldogs e nei Kansas Jayhawks. Terminata l’esperienza alla high school, il giocatore arriva in G League nella stagione 2018-19 con i Sioux Falls Skyforce, prima di trasferirsi l’anno successivo sempre in G League con i Cleveland Charge.

Nel 2020, dopo aver sfiorato in un paio di occasioni di approdare nel pianeta NBA, con i Lakers e con i Miami Heat, Newman firma un contratto con i Cleveland Cavaliers e debutta realizzando due punti. Nella stagione successiva 2020-21 il suo arrivo in Europa dove gioca sia in Turchia con il Bursaspor, che in Israele con l’Ironi Nahariya. Successivamente fa ritorno in G League con i Cleveland Charge.

La sua carriera prosegue dalla stagione 2022-23 in Russia con l’Avtodor Saratov, alternando delle brevi esperienze in Cina sia con gli Zhejiang Golden Bulls che con la squadra degli Jilin Northeast Tigers nella quale ha disputato le ultime partite prima di arrivare per la prima volta in Italia con il Napoli Basket.