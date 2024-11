Oggi c'è anche il basket! Napoli di scena a Trapani alle 18:15: ecco dove seguire il match

vedi letture

Quarta gara in trasferta per la S.S. Napoli Basket che affronta domani, nella settima giornata del campionato di Serie A la neo promossa Trapani Shark. L’incontro si disputerà alle ore 18:15 al PalaShark.

La S.S Napoli Basket non potrà contare sull’apporto di Erick Green che in settimana ha rimediato un infortunio muscolare al polpaccio destro. La squadra stamane è partita per Trapani, dove sosterrà l’allenamento di rifinitura. Gli azzurri non sono ancora riusciti a centrare il primo successo in campionato, mentre Trapani è invece reduce dal largo successo ottenuto in trasferta contro la Germani Brescia, ed in campionato ha ottenuto quattro vittorie con otto punti in classifica. Arbitreranno l’incontro: Gonella, Valzani e Lucotti.

Dichiarazione Igor Milicic, Coach della S.S. Napoli Basket:

“Abbiamo davanti la trasferta di Trapani, una squadra molto forte, coperta in tutte le posizioni con giocatori di grosso livello ed un coach di grande esperienza. Loro arrivano da un momento molto positivo, sono in fiducia e giocano con grande intensità. In fase difensiva Trapani gioca quasi sempre al limite del fallo cercando di ‘sporcare’ la partita. Noi dovremo essere maturi e ordinati ed affrontare questa difesa così fisica per tutti i 40 minuti. Abbiamo comunque la convinzione, nonostante qualche infortunio che ci sta capitando nell’ultimo periodo, che stiamo lavorando nella giusta direzione per migliorare le cose sul campo.”

La gara Trapani Shark – S.S. Napoli Basket sarà trasmessa in diretta un chiaro su DMAX (canale 52 del digitale terrestre, sul canale 170 del bouquet Sky e sul canale 28 di Tivùsat) e sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.