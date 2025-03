Suicidio Napoli Basket! Bruttissimo ko interno nella sfida salvezza contro Pistoia

vedi letture

Bruttissimo ko interno per il Napoli Basket che perde 74-70 da una rimaneggiatissima Estra Pistoia, che aggancia i gli azzurri nel terzetto di coda con Cremona.

La squadra di coach Valli, dopo essere stata in vantaggio anche di +10 nel secondo quarto si fa rimontare dai toscani e nell'ultimo quarto. Errore sciocco di Pullen a 8” dal termine, che riceve palla sulla linea laterale e perde il possesso con il +1 per Pistoia che nell'azione seguente segna un libero dopo il fallo sistematico di Napoli. Ultima azione degli azzurri controversa, ancora Pullen perde palla dopo una rimessa, ma stavolta c'è un tocco di un giocatore di Pistoia che però gli arbitri non ravvisano dopo l'instant replay. Ultima palla a Pistoia che segna i due liberi e porta a casa la vittoria.