3-4-2-1 e buone indicazioni dei nuovi: il primo Napoli di Conte fa poker all'Anaune

Il Napoli domina l'Anaune Val di Non e con un secco poker vince la prima amichevole del ritiro di Dimaro e la prima gara dell'era Antonio Conte. Azzurri in vantaggio di misura al termine del primo tempo grazie alla rete di Spinazzola poco prima dell'intervallo: è nei secondi 45' che la gara esplode con tre reti segnate in venti minuti (53' Cheddira rig, 56' Gaetano, 72' Ngonge). Due formazioni completamente diverse schierate tra i due tempi, maggior ritmo visto con i "secondi" 11 che con più velocità e verticalizzazioni chiudono con un secco risultato finale.

Primo tempo

Il Napoli inizia forte, Mazzocchi sulla fascia destra e Spinazzola sulla sinistra spingono molto e creano ampiezza, diverse potenziali occasioni non sfruttate come il destro di Lindstrøm al 5' ipnotizzato da Gionta e il colpo di testa dello stesso danese al minuto 19' sempre respinto dall'estremo difensore avversario. Se l'Anaune supera rarissimamente la metà campo, il Napoli non riesce a capitalizzare un costante possesso palla offensivo. Al minuto 31' errore di Gionta, che regala palla a Simeone dentro l'area piccola, ma Mazzocchi non riesce a concretizzare una ghiotta occasione con un tiro abbastanza debole. Il Napoli si porta avanti con Spinazzola poco prima della fine del primo tempo: una manovrata azione degli azzurri sulla destra, con Politano che vede il taglio di Spinazzola, lo serve e l'ex Roma col destro batte Gionta.

Secondo tempo

Azzurri nuovamente in campo, Conte cambia l'intera formazione dando spazio alle seconde linee: (3-4-2-1) con Contini, Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Russo, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira. Un ispiratissimo Walid Cheddira entra molto bene in campo e al minuto 52' si guadagna il calcio di rigore che poi lui stesso realizza, portando il Napoli in vantaggio 2-0: il marocchino è atterrato in area da Faes dopo la respinta di Gionta su un tiro dello stesso attaccante azzurro, che sigla il raddoppio spiazzando il portiere avversario. Dopo soli 5 minuti arriva anche il tris azzurro firmato da Gianluca Gaetano: il centrocampista s'inserisce centralmente dopo il passaggio di Zerbin, anticipa la chiusura di Comini e con un tocco di mezzo esterno buca Gionta. Il Napoli ha sicuramente alzato il ritmo nei primi 20' del secondo tempo, scambi più veloci e maggior spazio concesso dall'Anaune esaltano le verticalizzazioni azzurre. Al 72' arriva anche il poker con Ngonge che sfruttando l'assist di Cheddira chiude in maniera precisa sotto porta dal centro dell'area di rigore. Il finale della gara segue la falsariga di tutto il secondo tempo: il Napoli domina e va diverse volte vicino al goal del 5-0, l'Anaune non riesce a superare la propria metà campo e subisce un possesso azzurro molto più veloce e ritmato rispetto al primo tempo. Ottima prestazione dei "secondi" 11 schierati da Conte.

Tabellino:

Napoli (3-4-2-1): Caprile (dal 46' Contini); Rafa Marin (dal 46' Ostigard), Rrahmani (dal 46' Natan), Juan Jesus (dal 46' Mezzoni); Mazzocchi (dal 46' Zerbin), Anguissa (dal 46' Gaetano), Cajuste (dal 46' Iaccarino), Spinazzola (dal 46' Mario Rui); Politano (dal 46' Ngonge), Lindstrom (dal 46' Russo); Simeone (dal 46' Cheddira).

Allenatore: Antonio Conte

Anaune Val di Non (3-4-2-1): Gionta (dal 63' minuto Weber); Comini (dal 58' minuto Falvo), Menapace (dal 58' minuto Barbi), Faes (dal 58' minuto Pezzi); Casagrande (dal 58' minuto Bizzarri), Borghesi (dal 58' minuto Graifenberg), Pangrazzi, Ferreira (dal 58' minuto Badjan); Micheli (dal 58' minuto Concini), Belcastro (dal 58' minuto Kamberaj); Biscaro.

Allenatore: Cipriano Morano

Arbitro: Marco Schmid di Rovereto

Assistenti: Ion Rusu di Trento e Yoan Battan di Trento

Marcatori: 44' Spinazzola, 53' Cheddira rig, 56' Gaetano, 72' Ngonge

Note: 1300 spettatori al Carciato di Dimaro, sold out per la prima di A.Conte