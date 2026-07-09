Tuttonapoli 30mln per Gila? Il Napoli ha speso 100mln in 2 anni: 4 centrali per Allegri

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Ultime calciomercato Napoli, con Gila al Milan è tempo di riflessioni: in due anni il ds Manna ha chiuso 4 colpi in difesa per 100 milioni

Una parte della tifoseria del Napoli sta rimpiangendo Mario Gila, passato al Milan per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Ma il club in due anni aveva già investito tanto in difesa e non considerava Gila un'assoluta priorità.

Napoli, Gila al Milan e gli investimenti già fatti per la difesa

La società ha infatti speso circa 100 milioni di euro per rinforzare la difesa: 35 milioni per Alessandro Buongiorno, 30 milioni per Sam Beukema, 15 milioni per Rafa Marín e 10 milioni per Luca Marianucci. Un impegno economico significativo che testimonia la volontà del Napoli nel tempo, con Conte, di costruire una retroguardia solida e competitiva nel lungo periodo.

Ora tocca ad Allegri valorizzare il patrimonio difensivo

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, la priorità sarà trasformare questi investimenti in certezze sul campo. Il tecnico avrà il compito di lavorare sui singoli e trovare la giusta organizzazione per esaltare le caratteristiche di ogni difensore a disposizione. Dal talento di Buongiorno all’esperienza di Beukema, passando per i giovani profili come Marín e Marianucci, il Napoli dispone di un reparto costruito con risorse importanti. Ora la sfida sarà valorizzarlo al massimo e ottenere il rendimento atteso.