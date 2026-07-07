Ufficiale Comunicato Napoli-Bari: “Esterrefatti! Valore Caprile da perizia qualificata, sereni per rapida archiviazione”

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Dopo la notizia dell’inchiesta, SSC Napoli e SSC Bari hanno pubblicato una nota congiunta nella quale respingono le contestazioni della Procura di Bari

La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi, ipotizzando a vario titolo i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell’ambito della gestione della SSC Bari. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro per acquisire documentazione ritenuta utile alle indagini. Al centro dell’inchiesta c’è il trasferimento del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli nell’estate del 2023, operazione che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe comportato un possibile danno patrimoniale per il club pugliese. La vicenda si trova comunque nella fase delle indagini preliminari: al momento non è stata avanzata alcuna richiesta di rinvio a giudizio né risultano procedimenti aperti in ambito sportivo.

La posizione della SSC Napoli e della SSC Bari

Poche ore dopo la notizia dell'indagine, la SSC Napoli ha diffuso una nota ufficiale congiunta con la SSC Bari, respingendo con fermezza le contestazioni mosse dalla Procura: “SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina. Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato, mediante perizia giurata, prima del perfezionamento dell’operazione, da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell’Autorità giudiziaria, fortemente accreditato nel settore calcistico e del tutto estraneo agli indagati.

Lascia basiti, poi, la richiesta di liquidazione giudiziale di SSC Bari, proposta dalla medesima Procura, ai sensi dell’articolo 38 CCI, trattandosi di una società assolutamente rispettosa dei propri impegni economici, le cui perdite di esercizio - fisiologiche nel settore calcistico - vengono sistematicamente coperte dall’intervento della proprietà con risorse proprie. SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis esprimono con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita presso la competente Autorità Giudiziaria, auspicando la tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento, tenuto conto della estrema serietà con cui quotidianamente i soggetti coinvolti operano, e hanno sempre operato, nel pieno e scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali”.