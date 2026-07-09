Tuttonapoli Gila-Milan, ma il Napoli un anno fa ha speso 30mln in modo diverso

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Ultime calciomercato Napoli, Gila va al Milan. Ma la difesa ha già il suo investimento: occhi su Beukema

Il Napoli vede sfumare la possibilità di portare Mario Gila in azzurro, con il difensore ormai vicino al trasferimento al Milan per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Una somma importante che, però, il club partenopeo ha già investito la scorsa estate per rinforzare il reparto arretrato. Quel profilo è Sam Beukema, arrivato dal Bologna dopo una lunga trattativa e considerato tra i migliori centrali del campionato italiano nella passata stagione. Il difensore olandese era stato individuato come un profilo di grande affidabilità, tanto da spingere il Napoli a puntare con decisione su di lui.

Beukema, l’occasione di rilancio con Allegri

L’impatto con la gestione di Antonio Conte non è stato semplice: Beukema ha trovato poco spazio e in diverse occasioni è stato impiegato anche come braccetto di destra nella difesa a tre, un ruolo diverso da quello di centrale puro e che mai aveva occupato in carriera. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, però, il difensore può diventare a tutti gli effetti un investimento da valorizzare al centro di una difesa a quattro. Il nuovo tecnico potrebbe infatti sfruttarne al meglio le caratteristiche, rilanciando un giocatore che il Napoli ha scelto con convinzione e che resta un elemento importante per il futuro della retroguardia azzurra.