Ufficiale Campagna Abbonamenti SSC Napoli, il lancio venerdì dalle 12: tutti i dettagli

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Sul sito ufficiale del Napoli tutti i dettagli sulla campagna abbonamenti del Napoli con il lancio che ci sarà il 10 luglio, venerdì, dalle ore 12. Ecco alcuni dettagli:

Dalla stagione 2026/27, la fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti introdurrà una novità importante.

Durante la prima fase di vendita (Fase 1), tutti gli abbonati 25/26 avranno la possibilità di:

Confermare il proprio posto e la tipologia di abbonamento scelta (20 o 24 gare);

Cambiare posto o settore mantenendo la stessa tipologia di abbonamento (20 o 24 gare);

Cambiare posto o settore e, contestualmente, modificare anche la tipologia di abbonamento, scegliendo tra le formule da 20 o 24 gare.

Tariffe e Riduzioni

Tariffe scontate per tutti gli Abbonati 2025/26 che rinnoveranno, solo ed esclusivamente in Fase di Prelazione (Fase 1)

Sconto medio del 25% applicato sui settori di Curve Inferiori, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida per gli Under 30

Sconto medio del 50% applicato in tutti i settori per gli Under 14

Benefit abbonamenti FULL

Cambio Utilizzatore

Facoltà di cedere l'utilizzo dell'abbonamento nel corso della stagione sportiva 2026/27 per un massimo di 10 partite in favore di un differente utilizzatore, in possesso di Fidelity Card della SSC Napoli e alle medesime condizioni di tariffa.

Prelazione e Sconto Champions League

Diritto di prelazione e sconto per l'acquisto di un biglietto (per il proprio posto) per ciascuna partita casalinga di UEFA Champions League eventualmente disputata successiva alla league phase, esclusa l'eventuale finale.

Prelazione e Sconto Coppa Italia

Diritto di prelazione e sconto per l'acquisto di un biglietto (per il proprio posto) per ciascuna partita casalinga di Coppa Italia eventualmente disputata successiva agli ottavi di finale, esclusa l'eventuale finale.

Biglietto Extra

Diritto di precedenza sull'acquisto di un biglietto extra (nei limiti dei posti e dei settori disponibili) per le partite casalinghe di Serie A contro Juventus, Inter, Milan e Roma in favore di un'altra persona, in possesso di Fidelity Card «Fan Stadium Card».

BENEFIT ABBONAMENTO ITALIA

Cambio Utilizzatore

Facoltà di cedere l'utilizzo dell'abbonamento nel corso della stagione sportiva 2026/27 per 5 partite in favore di un differente utilizzatore, in possesso di Fidelity Card della SSC Napoli e alle medesime condizioni di tariffa.

Prelazione e Sconto Champions League

Diritto di prelazione e sconto per l'acquisto di un biglietto (per il proprio posto) per ciascuna partita casalinga di UEFA Champions League valida per la league phase.

Prelazione e Sconto Coppa Italia

Diritto di prelazione e sconto per l'acquisto di un biglietto (per il proprio posto) per ciascuna partita casalinga di Coppa Italia eventualmente disputata successiva agli ottavi di finale, esclusa l'eventuale finale.

Per la stagione 2026/2027, l'abbonamento sarà acquistabile esclusivamente online sul sito sscnapoli.it, sezione «Biglietti». Per l'acquisto dell'abbonamento è obbligatorio il possesso della FIDELITY CARD.

Dopo aver acquistato online il tuo abbonamento, riceverai via mail il tagliando/segnaposto, da portare con te allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: sport.ticketone.it/post-order.

Acquistando online hai la possibilità di rateizzare l'importo del tuo abbonamento.

Ricorda

La SSC Napoli, al fine di tutelare e promuovere la «dimensione sociale del calcio», ha introdotto il «Sistema del gradimento», uno strumento messo a disposizione delle società sportive per impedire l'accesso agli stadi ai soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al «codice di condotta» adottato dalle società stesse. Attraverso il «sistema di gradimento», le società sportive si rendono parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini. Consulta il codice di condotta sul sito sscnapoli.it.

RINNOVI – RIDOTTO CENTO FULL (24 GARE)

Curve Inferiori: Intero 330 euro, Under 30 250 euro, Under 14 170 euro.

Curve Superiori: Intero 580 euro, Under 14 300 euro.

Distinti Inferiori: Intero 770 euro, Under 30 600 euro, Under 14 400 euro.

Distinti Superiori: Intero 1.020 euro, Under 14 525 euro.

Distinti Superiori Premium: Intero 1.200 euro, Under 14 625 euro.

Tribuna Nisida: Intero 1.260 euro, Under 30 980 euro, Under 14 650 euro.

Tribuna Posillipo: Intero 1.850 euro, Under 14 950 euro.

Tribuna Posillipo Premium: Intero 2.150 euro, Under 14 1.100 euro.

RINNOVI – RIDOTTO CENTO ITALIA (20 GARE)

Curve Inferiori: Intero 250 euro, Under 30 185 euro, Under 14 125 euro.

Curve Superiori: Intero 450 euro, Under 14 230 euro.

Distinti Inferiori: Intero 600 euro, Under 30 450 euro, Under 14 280 euro.

Distinti Superiori: Intero 800 euro, Under 14 400 euro.

Distinti Superiori Premium: Intero 940 euro, Under 14 470 euro.

Tribuna Nisida: Intero 980 euro, Under 30 740 euro, Under 14 500 euro.

Tribuna Posillipo: Intero 1.500 euro, Under 14 750 euro.

Tribuna Posillipo Premium: Intero 1.750 euro, Under 14 875 euro.

NUOVI ABBONATI – FULL (24 GARE)

Curve Inferiori: Intero 405 euro, Under 30 300 euro, Under 14 200 euro.

Curve Superiori: Intero 700 euro, Under 14 340 euro.

Distinti Inferiori: Intero 920 euro, Under 30 710 euro, Under 14 480 euro.

Distinti Superiori: Intero 1.220 euro, Under 14 625 euro.

Distinti Superiori Premium: Intero 1.450 euro, Under 14 750 euro.

Tribuna Nisida: Intero 1.500 euro, Under 30 1.150 euro, Under 14 775 euro.

Tribuna Posillipo: Intero 2.220 euro, Under 14 1.150 euro.

Tribuna Posillipo Premium: Intero 2.580 euro, Under 14 1.300 euro.

NUOVI ABBONATI – ITALIA (20 GARE)

Curve Inferiori: Intero 280 euro, Under 30 210 euro, Under 14 140 euro.

Curve Superiori: Intero 540 euro, Under 14 270 euro.

Distinti Inferiori: Intero 720 euro, Under 30 540 euro, Under 14 350 euro.

Distinti Superiori: Intero 950 euro, Under 14 480 euro.

Distinti Superiori Premium: Intero 1.150 euro, Under 14 580 euro.

Tribuna Nisida: Intero 1.200 euro, Under 30 900 euro, Under 14 600 euro.

Tribuna Posillipo: Intero 1.800 euro, Under 14 900 euro.

Tribuna Posillipo Premium: Intero 2.100 euro, Under 14 1.050 euro.