Nuova maglia, sorpresa SSCNapoli: la spoilera sui social col volto di Diego!
Manca ormai pochissimo alla presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli per la stagione 2026/27, con l'appuntamento oggi alle 15 con l'evento sulla nave MSC; ma il club ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi con un'anticipazione pubblicata sui propri canali social. RadioTuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli live tutto il giorno, vi trasmetterà live l'intero evento dalla splendida cornice dalla nave Msc già dalle 14 con i suoi inviati.
Nuova maglia, sorpresa SSC Napoli: la spoilera sui social col volto di Diego
Nel post diffuso dalla SSC Napoli compare infatti il volto di Diego Armando Maradona, un richiamo emozionante alla leggenda azzurra che lascia intuire come il nuovo kit possa essere strettamente legato alla storia e all'identità del club, proprio nell'anno del centenario. Il messaggio è emblematico: "PE’ CIENT’ANNE".
PE’ CIENT’ANNE pic.twitter.com/JLBrCp54TH— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2026
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