Gilmour sui social: "Ritrovando il ritmo: primi 90' completi dopo l'infortunio"

Gilmour sui social: "Ritrovando il ritmo: primi 90' completi dopo l'infortunio"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:10Dai social
di Davide Baratto
Lo scozzese celebra la partita giocata per intero dopo il lungo stop e gioisce per il terzo successo consecutivo del Napoli

Il Napoli con un po' di sofferenza batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato: gli uomini di Antonio Conte consolidano il terzo posto in classifica e puntano il Milan. Così il centrocampista azzurro Billy Gilmour, tramite un post sul suo profilo Instagram, celebra il successo ed il miglioramento della propria condizione fisica dopo il lungo stop: "Ritrovando di nuovo il ritmo.

Primi 90 minuti completi dopo l’infortunio e una vittoria enorme". Di seguito il post.