ADL: "Scudetto? Non sfideremo solo le 3 del nord! Sui 9 acquisti ed il Pisa..."

Dal documentario sul quarto scudetto del Napoli alla sfida contro il Milan: ecco le parole di Aurelio de Laurentiis al Premio all'Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival rilasciate alla Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli conquista anche il box office? I napoletani in Italia sono tanti, la passione per il calcio è esplosiva.

Chi è l’anti-Napoli? Le anti-Napoli sono sempre le solite tre del nord ai quali possiamo aggiungere un’Atalanta, una Roma che s’è molto rinforzata con Gasperini. Il campionato è estremamente combattivo, sarà molto divertente.

Milan-Napoli? Io tifo sempre per me stesso, poi vinca il migliore.

Col Pisa sono tremate le gambe? No, mai. E’ gestito da un amministratore delegato che viene dal cinema ed è un mio grande amico. Complimenti a lui ed al Pisa.

C’è qualcosa da sistemare? C’è sempre da sistemare all’inizio, vale per tutte le squadre, soprattutto quando ci sono 9 acquisti da far giocare e farli assimilare”.