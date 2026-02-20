Tuttonapoli Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: McTominay out? Le scelte di Conte

Nell'ultimo turno il Napoli è scivolato a -11 dalla vetta: abbandonato ormai virtualmente l'obiettivo Scudetto, ora bisognerà difendere la qualificazione alla prossima Champions League. In piena emergenza infortuni, all'orizzonte c'è la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino: la Dea non solo ha sulle spalle la partita infrasettimanale contro il Borussia Dortmund, ma avrà anche il pensiero alla gara di ritorno di mercoledì in cui dovrà cercare di rimontare.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte dovrà probabilmente fare ancora meno di McTominay, che non ha recuperato. Nel 3-4-2-1, Milinkovic-Savic resta il favorito tra i pali, in difesa scelte obbligate: tocca al trio Beukema-Buongiorno-Juan Jesus. Sulle corsie laterali confermati Gutierrez e Spinazzola, che pare abbia smaltito l'affaticamento, mentre in mediana insieme a Lobotka è da capire il minutaggio di Gilmour, quindi sempre valida l'opzione Elmas. In attacco, nessun dubbio su Vergara e Hojlund, poi scalpita Alisson Santos ma la scelta dovrebbe ricadere di nuovo su Politano.

Le ultime sull'Atalanta

Raffaele Palladino ridisegna la trequarti viste le assenze di De Ketelaere e dell'ex Raspadori. Dea a specchio, 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, trio difensivo formato da Kossonou, Djimsiti e uno tra Ahanor e Kolasinac. Non si tocca la coppia di centrocampo Ederson-De Roon, sugli esterni verso una maglia da titolare Zappacosta e Bernasconi, insegue Bellanova. In attacco, è testa a testa tra Krstovic e Scamacca, alle sue spalle Zalewski e poi ballottaggio Samardzic-Pasalic.

Gewiss Stadium (Bergamo) domenica 22 febbraio ore 15:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Spinazzola-Olivera 55-45%, Gutierrez-Gilmour 60-40%, Politano-Santos 70-30%

Indisponibili: De Bruyne, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay (in dubbio)

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

Ballottaggi: Ahanor-Kolasinac 55-45%, Samardzic-Pasalic 55-45%, Krstovic-Scamacca 55-45%

Indisponibili: Raspadori, De Ketelaere

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli