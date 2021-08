Bayern-Napoli 0-3, le pagelle: Osimhen già vola, impatto Ounas! Lobotka in fiducia, bene Malcuit

Contini 6,5 - Una presa difettosa nel primo tempo resta l'unica imprecisione della sua partita. Salva almeno un paio di volte il risultato, in un caso con una parata d'istinto con i piedi e mostra personalità nelle uscite alte.

Malcuit 6,5 - Mostra già buona tenuta per oltre un'ora, poi se a questo ci aggiungiamo anche buona applicazione difensiva nel primo tempo, allora per il ruolo di vice-Di Lorenzo può dire la sua. Non disdegna un paio di percussioni di prepotenza, ma quelle non sono mai mancate (dal 72' Zanoli sv)

Manolas 6 - Non ancora al top, venendo preso spesso in velocità appena deve agire più a campo aperto. Si mette in mostra sul gioco aereo e diverse respinte su tiri e cross. Vederlo già in campo per tutta la partita è la vera nota positiva (dal 76' Rrahmani sv)

Koulibaly 6,5 - Chiamato a giocare tutta la gara, senza un quarto centrale in panchina. tiene botta fino alla fine. Nei momenti di difficoltà dà fiducia alla squadra con diverse anticipi di puro strapotere ed alcune chiusure con buone letture

Mario Rui 6 - Ordinato, tiene la zona senza strafare, aiutando l'uscita difensiva ma senza troppe libertà in fase offensiva. Ingaggia un duello personale con l'assistente e appare nervoso nonostante l'impegno amichevole.

Lobotka 7 - Sembra un altro giocatore. Il Napoli gioca molto stretto, in fase difensiva con un 4-1-4-1 provato a Dimaro, e lui agisce con applicazione davanti alla difesa, pronto a chiudere (non sarà mai il suo forte) e far ripartire l'azione (con qualità e verticalità, appena possibile). Non manca qualche errore, ma va considerata anche la lunga inattività dopo i problemi fisici e l'esclusione totale di Gattuso.

Elmas 6 - Qualche errore, qualche buona giocata, alternando proiezione offensive a ripiegamenti difensivi, ma nel complesso senza convincere più di tanto. In alcuni frangenti tiene palla, in altri la scarica troppo velocemente sbagliando la scelta.

Politano 6 - Qualche uno contro uno quando va in isolamento sull'esterno, ma senza portare a casa molto. Non ha grande assistenza nel primo tempo, con la squadra che si affida più che altro ad Osimhen, ma non fa meglio nella ripresa (dal 64' Ounas 7 - Impatto devastante sul match. Dal suo recupero alto nasce il primo gol di Osimhen, poi lo lancia per il raddoppio e continua a mordere in pressione e scappare via, costringendo gli avversari al fallo ed uno di questi gli costa un infortunio alla caviglia ed il cambio) (dall'80' Machach 6,5 - Entra solo per l'infortunio dell'algerino, ma su uno dei primi palloni punta subito la porta e trova un grande destro per il tris)

Zielinski 6 - Agisce sulla stessa linea di Elmas, ma in pressione è il primo ad alzarsi e seguire Osimhen. Si fa trovare spesso tra le linee, crea anche buoni presupposti, ma gli manca un po' di lucidità ed alla distanza si vede che ha meno allenamenti rispetto ai compagni (dal 72' Gaetano sv)

Zedadka 6 - Fatica ad entrare nel match. Con i nervi prova ad uscire vincitore da qualche duello, accompagna l'azione senza incidere più di tanto (dal 72' Costa sv)

Osimhen 7,5 - Primo tempo estremamente difficile, giocando sempre con gli avversari che difendono 'in avanti' sulla metà campo, ma sacrificandosi in pressione ed in diverse progressioni isolate. Nella ripresa sfrutta il recupero alto di Ounas per allargarsi sulla destra e chiudere il tiro, ripetendosi poi sull'assist dell'algerino a cui detta molto bene l'assist col movimento. Nonostante mille scatti tiene per quasi 80 minuti: una forza della natura (dall'80' Tutino sv)