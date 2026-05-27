Bologna, Di Vaio su Italiano: “Incontro con ADL? Non ci hanno avvertiti. Nostra idea è tenerlo, ma prima si decide meglio è…”

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Se Italiano dice di voler andare via? "Ci dispiacerebbe molto. Se c’è da prendere quel tipo di decisione, prima si prende meglio è"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano, attuale tecnico dei felsinei che è però richiesto dal Napoli per sostituire Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni ai microfoni di TuttoBologna: "Incontreremo il mister e dopo comunicheremo quello che sarà. Sorpresi da quanto appreso ieri? Fa parte del nostro mondo, ma non è vero che ci avevano avvertito. Aspettiamo di sapere cosa ci dirà e vedremo il da farsi. II contratto scade tra un anno? Ci dispiacerebbe molto se ci dicesse di voler andare, con lui avremmo maggiori possibilità di tornare in Europa.

Dobbiamo capire se è andato il mister in persona o solo gli agenti, la nostra idea non cambia e vogliamo continuare con lui. Ogni ora cambiano le notizie, pare che Allegri sia ancora in corsa, vediamo. Le tempistiche? Ci sta che ci siano due settimane di movimenti dopo i risultati di domenica con il Milan fuori dalla Champions".