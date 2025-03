Buongiorno a Il Mattino: "Anema e Core mi ha fatto battere il cuore! Avverto l'amore dei napoletani dal primo giorno"

Stregato da Napoli, incantato dal carisma di Antonio Conte, ammirato da De Laurentiis, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno si racconta in esclusiva in un'intervista a Il Mattino domani in edicola.

"Per me - dice Buongiorno - è dare tutto per la maglia, mettere tutto noi stessi in quello che facciamo, ogni giorno. La passione dei tifosi e il loro sostegno fanno parte del connubio perfetto, sono tutti pezzi dello stesso ingranaggio. Che deve funzionare alla perfezione".

E i tifosi sono nel cuore del centrale napoletano. A cominciare da quella coreografia di domenica al Maradona: "Mi ha fatto battere il cuore anche quando l'ho rivista, la sera alla tv - sottolinea il difensore - L'ennesimo esempio dell’amore dei napoletani che io avverto dal primo giorno in cui sono arrivato in questa città".