Manna studia l'alternativa in attacco: occhi su Amine Gouiri
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Il Corriere dello Sport fa il punto sulle strategie del Napoli per completare il reparto offensivo. Nonostante le soluzioni già a disposizione di Massimiliano Allegri, resta infatti la volontà di aggiungere un attaccante con caratteristiche differenti, più duttile e capace sia di partecipare alla costruzione del gioco sia di muoversi da prima o seconda punta.
Attacco Napoli, spunta Gouiri
Oltre ai nomi ben noti di Gabriel Jesus e Marc Guiu, il quotidiano aggiunge un nuovo nome alla lista di casa Napoli: "Il direttore sportivo Giovanni Manna continua così a valutare anche le alternative. Tra i profili che affascinano c’è Amine Gouiri, 26enne dell’Olympique Marsiglia che piace molto anche al Tottenham".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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