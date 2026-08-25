Manna studia l'alternativa in attacco: occhi su Amine Gouiri

Manna studia l'alternativa in attacco: occhi su Amine GouiriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:45Zoom
di Arturo Minervini

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle strategie del Napoli per completare il reparto offensivo. Nonostante le soluzioni già a disposizione di Massimiliano Allegri, resta infatti la volontà di aggiungere un attaccante con caratteristiche differenti, più duttile e capace sia di partecipare alla costruzione del gioco sia di muoversi da prima o seconda punta.

Attacco Napoli, spunta Gouiri

Oltre ai nomi ben noti di Gabriel Jesus e Marc Guiu, il quotidiano aggiunge un nuovo nome alla lista di casa Napoli: "Il direttore sportivo Giovanni Manna continua così a valutare anche le alternative. Tra i profili che affascinano c’è Amine Gouiri, 26enne dell’Olympique Marsiglia che piace molto anche al Tottenham".