Giuffredi: "Allegri fa i cambi, non come gli anni scorsi! Tutti contenti di lui! Su Marianucci e Favasuli..."

vedi letture

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Costantino Favasuli e Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli facendo il punto sui suoi assistiti, a partire da Favasuli che s'è aggiunto in questa sessione estiva.

Con Favasuli che calciatore hai portato al Napoli, come calciatore e uomo?

“Ho sempre detto che dal punto di vista caratteriale e umano è la fotocopia di Di Lorenzo. Viene da una famiglia umile, da una grande gavetta. Come calciatore ha un grande motore, grande esplosività, molto bravo in fase difensiva, deve migliorare negli ultimi venti metri nel cross ma ha potenzialità atletiche e tatticamente può giocare a quattro, a cinque, può ricoprire più ruoli. Chiaro, deve fare il suo step perché si ritrova catapultato in una realtà grossa come quella di Napoli. Andai in cena con lui e Di Lorenzo e gli dissi sei arrivato 4 anni prima di Di Lorenzo, quindi c'è tempo per tutti i miglioramenti, lui è molto intelligente e guardando Di Lorenzo crescerà“

Essendo del Sud ha una marcia in più? Chi come noi nasce qui e vuole arrivare col sacrificio.

“Favasuli è un ragazzo che dalla Calabria, da un piccolo paesino, è arrivato fin qui e ha la stessa fame di Di Lorenzo quando è venuto a Napoli. È feroce dal punto di vista caratteriale, perché ha una fame enorme. Parla poco ed è lì pronto a “sputare sangue”. Il Napoli per lui è qualcosa di troppo prezioso e che per lui sembrava impensabile: darà l’anima e il cuore per dimostrare di essere all’altezza. Nazionale? Ci penserà Mancini. Di Lorenzo dirà ancora la sua per tanti anni e Favasuli è uno di quelli che potrà far parte della Nazionale, perché ha le qualità per farlo.“

Ci sarà il prolungamento a vita di Di Lorenzo con il Napoli?

“Ci sarà il rinnovo, dopo la fine del mercato arriveremo al dunque, l'accordo c'è. Dopo il 1 settembre procederemo. Di Lorenzo vuole continuare e finire la carriera a Napoli, ci tiene troppo, si sono andati incontro per questa volontà di finire a Napoli".

Due tuoi calciatori protagonisti con i colpi di tacco (Esposito e Vergara): quale ti è piaciuto di più?

“Sono gesti tecnicamente bellissimi. Uno dei più belli lo fece Mancini, quindi forse si sono ispirati a lui. Però a me non interessa il gesto tecnico. Mi interessa vedere Vergara che quando è entrato era sul pezzo, con l’atteggiamento giusto, segue le indicazioni dell’allenatore. Non parlo del singolo gesto, voglio vedere l’atteggiamento giusto, con quella ferocia".

Quanto ti è dispiaciuto l’infortunio di Marianucci che era entrato nelle grazie di Allegri?

“Mi è dispiaciuto tantissimo, ma mi rende felice sapere che Allegri lo stima. Dopo la sosta tornerà, sarà disponibile, salta 4 partite e basta. Allegri ci punta molto, gli piace molto. Mi lascia contento. Poi sta a Marianucci farsi trovare pronto, perché questo allenatore darà spazio a tutti, basta vedere Genoa-Napoli, l’ha vinta Allegri. Andate a vedere negli anni passati qualcuno le sostituzioni quando le faceva. Invece al 66' Allegri ha fatto i cambi, 3 big insieme ha cambiato Alisson, Anguissa e Politano. A 30 dalla fine, non agli ultimi minuti, quindi è l'allenatore che ha vinto la partita, con i cambi al momento giusto ed i giocatori sono tutti contenti. Un conto è entrare a 30 dalla fine... un'altra fare 7-8 minuti.

Folorusho che fa?

“Dobbiamo vedere dove andrà nei prossimi giorni, non lo so”

Sebastiano Esposito fatta al Sassuolo?

“Stiamo lavorando. Vediamo nei prossimi giorni"

Politano?

“Politano farà il suo come ogni anno. È un giocatore costante e molto importante per la squadra. E io, sapete, con gli allenatori non vado molto d’accordo, ma per la prima volta sono felice di chi allena il Napoli, perché Allegri mi ha sorpreso tanto per la sua umiltà e per la sua intelligenza che da vendere. Tutti i calciatori ne parlano tutti bene e questo lo rende un allenatore importante".