Tuttonapoli De Bruyne illumina Genoa-Napoli: c'è l'indizio di Allegri sul ruolo

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Kevin De Bruyne torna decisivo con gol e assist. Allegri studia il ruolo e prepara una gestione mirata: nei momenti cruciali il Napoli non potrà rinunciarvi

Kevin De Bruyne è tornato a brillare con la maglia del Napoli. Il suo ingresso contro il Genoa - insieme a Vergara e agli altri subentranti - ha alzato notevolmente la qualità in campo, contribuendo a ribaltare il canovaccio della gara: dalla forte pressione rossoblù nel primo tempo al controllo degli azzurri nella ripresa. Le posizioni medie (v. grafica a fine articolo) evidenziano come KDB sia stato il giocatore più avanzato del Napoli, persino più di Hojlund e Lucca. Il suo ruolo con Allegri è un tema da settimane, ma ora l'indizio è chiaro: permettere a De Bruyne di ricevere sulla trequarti con tanti uomini a sostegno in attacco. Così è nella sua comfort zone. Al Ferraris: 29 minuti, 33 tocchi preziosi. 2 passaggi chiave, 2 occasioni create, di cui una diventata assist. 1 tiro, trasformato in gol. Bene anche in fase di non possesso, confermando di essere vicino alla forma ideale: 2/3 duelli vinti e 3 recuperi palla.

De Bruyne con Allegri: titolare fisso o jolly di lusso?

Con una stagione di almeno 50 partite tra campionato e coppe, De Bruyne avrà comunque tantissimo spazio: a volte partirà titolare, altre potrà incidere entrando dalla panchina, come accaduto contro il Genoa. La priorità sarà gestirne attentamente il minutaggio per preservarne l’integrità fisica, considerando i 35 anni e i pesanti infortuni affrontati nelle ultime stagioni. Una rotazione ragionata non ne ridimensionerebbe la centralità: nei momenti cruciali e nelle partite decisive, il Napoli non potrà prescindere dalla qualità e dalla leadership di Kevin. E Allegri lo sa bene.

Le parole di Allegri su De Bruyne

"Che rapporto c'è con De Bruyne? Non è questione di confidenza con me, è che è un giocatore importante per il Napoli, così come tutti gli altri. È un campione, quando tocca la palla lui è diverso e fortunatamente noi ce lo abbiamo. Poi è arrivato dopo il Mondiale, ha 15 giorni di allenamento, ma è un ragazzo che si mette veramente a disposizione. Poi, tra 15 giorni inizieremo a giocare ogni tre giorni e quindi l'importante è che tutti stiano bene per poter affrontare nel migliore dei modi", le parole di Max Allegri su KDB dopo Genoa-Napoli.