CLASSIFICA - Il Napoli batte il Legia e sale al secondo posto: -2 dalla vetta

Il Napoli batte 3-0 il Legia Varsavia e conquista il primo successo stagionale in questa edizione dell’Europa League. Con questa vittoria gli azzurri salgono al secondo posto del Gruppo C, in virtù della differenza reti favorevole rispetto al Leicester. Il Legia resta al primo posto a quota 6, Spartak Mosca ultimo con tre punti.

Risultati

Napoli-Legia 3-0

(76' Insigne, 80' Osimhen, 95' Politano)

Classifica

Legia 6

Napoli 4

Leicester 4

Sp. Mosca 3