CLASSIFICA - Il Napoli espugna Marassi e si riporta al 5° posto a quota 51 punti

Grande vittoria del Napoli in quel di Marassi contro il Genoa. Gli azzurri grazie alle reti di Dries Mertens e di Hirving Lozano portano i 3 punti a casa. Il Napoli con il successo ottenuto in terra sarda, in attesa di sapere il risultato della Roma, si porta a quota 51 punti, al quinto posto scavalcando il Milan ieri vittorioso contro la Juventus.