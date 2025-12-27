Tuttonapoli Cremonese-Napoli, probabili formazioni: Conte ha tre dubbi

Il Napoli di Antonio Conte torna trionfante dalla Supercoppa giocata a Riyadh e dopo i giorni di festeggiamenti deve proiettarsi ad un'altra trasferta, domenica 28 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Zini, contro la Cremonese di Davide Nicola. I grigiorossi sono una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, un avversario ostico per gli azzurri che una volta per tutte vogliono spezzare la maledizione delle partite fuori casa.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte confermerà il 3-4-2-1 vincente in Supercoppa, ma potrebbe fare alcuni cambi di formazione per gestire le energie fisiche. In porta Milinkovic-Savic, nel terzetto di difesa può tornare Buongiorno in luogo di Juan Jesus, insieme a lui Di Lorenzo e Rrahmani. Sugli esterni di centrocampo, a destra c'è Politano, a sinistra Olivera è in vantaggio su Spinazzola e Gutierrez, mentre in mediana nessun dubbio su Lobotka e McTominay. In attacco non si toccano David Neres e Hojlund, entrambi in forma smagliante, per l'ultima maglia è testa a testa tra Noa Lang ed Elmas.

Le ultime sulla Cremonese

Davide Nicola si schiererà con il suo classico 3-5-2, presenti un paio di ballottaggi in formazione. Tra i pali Audero, pacchetto difensivo formato da Terracciano, Baschirotto e Folino; in cabina di regia Vandeputte è favorito su Grassi, accanto a lui Payero e Bondo, sulle corsie esterne spazio a Barbieri e Pezzella (in pole su Floriani Mussolini). Intoccabile il tandem offensivo Bonazzoli-Vardy.

Stadio Giovanni Zini (Cremona) domenica 28 dicembre ore 15:00

CREMONESE (3‑5‑2) probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola

Ballottaggi: Vandeputte-Grassi 55-45%, Pezzella-Floriani 55-45%

Indisponibili: De Luca, Sernicola, Okereke, Valoti, Ceccherini (squalificato)

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Buongiorno-Juan Jesus 55-45%, Olivera-Spinazzola-Gutierrez 40-30-30%, Lang-Elmas 55-45%

Indisponibili: Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli