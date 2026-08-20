Rinnovo Anguissa, il Napoli rilancia ma chiede 6mln! Rai: "Giuntoli si defila, rischio estero"

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La trattativa per il rinnovo di Frank Anguissa rischia di caratterizzare gli ultimi giorni di mercato del Napoli. Lo sforzo del Napoli a quanto pare non ha soddisfatto del tutto le pretese del centrocampista per rinnovare il contratto in scadenza con il club partenopeo. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, nel Tg Sport:

Rinnovo Anguissa, la cifra richiesta ed i possibili sviluppi

"L'Atalanta si è defilata viste le richieste del giocatore. Il Napoli prosegue la trattativa. Queste le cifre sul tavolo: l'entourage del centrocampista chiede 6 milioni netti per tre anni. Il Napoli risulta sia arrivato quasi a 5mln pur di non perdere il centrocampista. Ora il pericolo può arrivare solo dall'estero (Turchia. Arabia. Forse la Premier). La Juve potrebbe fare capolino solo quando il calciatore sarà svincolato. Ipotesi da escludere. Il Napoli non intende perderlo a parametro zero. Prosegue quindi la trattativa tra alti e bassi. Il Napoli farà di tutto per non perdere Anguissa".