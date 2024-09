E se Meret non avesse fatto il miracolo, ora di cosa staremmo parlando?

Il Napoli vince contro Il Parma con la rete nel finale di Zambo Anguissa, ma anche una grande parata di Alex Meret che spegne le critiche.

Il Napoli vince all’ultimo secondo contro il Parma, grazie ad un colpo di testa di Anguissa. Ma la domanda che a mente fredda tutti si stanno facendo è una sola: “E se Meret non avesse parato il tiro di Almqvist”? Tiro che sarebbe valso il pareggio rendendo nulla la rimonta azzurra. Non c’è una riposta, ma la paura di aver buttato una rimonta è ancora sulla schiena di tantissimi tifosi azzurri. “Piccoli brividi” come la serie di libri per il Napoli contro il Parma, in una serata dove nessuno si aspettava di soffrire così tanto.

Nessuno forse no, perché Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione aveva avvisato tutti con l’esclamazione: “Antenne dritte” da grande allenatore navigato aveva annusato il pericolo, cosa che il Napoli anche lo scorso anno non sapeva fare. Se ci fosse stato il pareggio, oggi forse a Napoli si camminava con la rabbia in tasca e la testa china ma la crescita di questa squadra in ricostruzione, sta anche nell’attenzione e nella parata di Meret. Ieri si è visto il Napoli della ripartenza con a capo Romelu Lukaku con cui già tutti sognano un futuro di successi come quelli di sabato sera.