FOTOGALLERY - ADL e De Luca negli spogliatoi: sopralluogo con ditta di pulizia ancora all'opera

Aurelio De Laurentiis e Vincenzo De Luca, ma anche altri membri del calcio Napoli e del Comune, hanno effettuato un sopralluogo al San Paolo per i nuovi spogliatoi. Al presidente sono stati mostrati nel dettaglio i lavori ancora in fase di definizione con gli operai al lavoro per pulire i vari ambienti. Di seguito alcune immagini proposte dalla radio ufficiale del club azzurro.

- @ADeLaurentiis continua il sopralluogo amche sul terreno di gioco del San Paolo pic.twitter.com/fOYT7U172Y — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) September 13, 2019