Garcia a Sportitalia: "Osimhen è tranquillo, sta lavorando tanto e bene. Sul difensore e Raspadori..."

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia facendo il punto sulla rosa a disposizione e sugli obiettivi che il Napoli sta ancora inseguendo sul mercato.

Vede tranquillo e sereno Osimhen?

"Sì, assolutamente, è tranquillo. Dove sta bene Victor è lì, sul campo. Lui come gli altri stanno lavorando tanto e bene. Ma è così che si fa durante i ritiri, soprattutto in questa fase del precampionato. I tifosi sono felicissimi: il mio obiettivo è quello di mantenere questa felicità nell’ambiente".

Può essere che con qualche variazione tattica Raspadori possa trovare più spazio?

"Inizieremo con il 433 ma la squadra dovrà essere più “camaleontica”. In ogni caso, per Raspadori ci sarà spazio, basta trovare le giuste soluzioni con la rosa che ho a disposizione. Modificando l'assetto anche a partita in corso".

I tifosi hanno spesso sostenuto e sottolineato il rendimento di Ostigard in questa fase del ritiro: potrà essere titolare?

"Al momento ho 3 difensori centrali, Rrahmani ha giocato più di tutti. Sia Juan Jesus che Ostigard saranno giocatori su cui punteremo. Con la società però stiamo cercando un altro centrale".

Che caratteristiche deve avere?

"Cerchiamo un giocatore che si adegui al nostro gioco, che non abbia paura di avanzare e lasciare campo alle spalle. In alcuni ruoli è più complicato trovare il profilo giusto, il centrale a sinistra è uno di questi".