Gazzetta - Lobotka a vita a Napoli? L'ultima idea di ADL

Si parla di rinnovi di contratto in casa Napoli su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Per Anguissa ipotesi nuovo prolungamento fino al 2028, ma potrebbero esserci novità anche per Stanislav Lobotka.

Secondo il quotidiano infatti, De Laurentiis potrebbe blindare a vita lo slovacco con un nuovo ingaggio. Quello attuale scade nel 2027 quando Lobotka avrà 33 anni. Ma ADL, si legge, potrebbe tenerselo anche fino ai 34 anni con un altro futuro allungamento contrattuale.